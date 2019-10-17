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Под руководством Путина прошли пуски баллистических и крылатых ракет

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Учения носят оборонительный характер.

Пуски баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019" прошли под руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в министерстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов поразили цели на полигонах в Архангельской области баллистическими ракетами.

Учения российских стратегических ядерных сил носят оборонительный характер. Маневры носят лишь плановый характер.

Ранее в Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР.

Видео: YouTube/ Russia Insight

Теги: баллистические ракеты, минобороны, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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