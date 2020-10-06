Пуск новой ракеты Р-37М с истребителя Су-35C впервые показали на видео

Российские военные презентовали ролик, посвященный юбилею летно-испытательного центра имени Чкалова.

Пуск новой ракеты Р-37М российским истребителем Су-35C впервые показали на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале Минобороны России. На кадрах запечатлен полет боевого самолета, а также продемонстрирован запуск ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М. Презентация видео приурочена к столетию Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова.

Напомним, что ракета Р-37М имеет стартовую массу около 510 килограммов и длину 4,06 метра. Боеголовка отличается максимальной дальностью в 200 километров. При этом высота поражения цели составляет от 15 до 25 километров. Истребитель Су-35С способен нести на борту до четырех таких ракет.

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Видео: Минобороны России