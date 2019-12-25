Сенатор ответил украинскому депутату на оскорбительные билборды.

Российский сенатор Пушков напомнил украинцам, что Киев — русский город. Об этом представитель верхней палаты парламента РФ написал в собственном Telegram-канале. Он прокомментировал действия депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, который ранее развесил по столице Украины билборды с оскорблениями в адрес Москвы. На рекламных щитах говорилось о том, что в Киеве уже существовала библиотека, когда в РФ "еще жабы квакали".Пушков считает иностранного политика "клоуном по призванию". По мнению самого Гончаренко, эти плакаты напоминают обществу о киевских достижениях. В РФ полагают, что существующая Украина не имеет никакого отношения к тому Киеву.

Не было тогда Украины как таковой, и древнеукраинских князей не было, а Киев возник как город племени полян, а не украинцев. Да и вряд ли в том древнем Киеве была библиотека — это в древней Александрии она точно была. Алексей Пушков, сенатор России

Сенатор считает, что у граждан Украины нет поводов гордиться тем, что Киев старше Москвы. Он напомнил им, что Киев завоеван в 882 году новгородским князем Олегом. Правитель провозгласил его русским, а не украинским городом.

В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы.

Фото: Twitter/@Alexey_Pushkov

