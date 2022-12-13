Пушилин заявил об усилении работы ПВО из-за обстрелов

Врио главы ДНР рассказал о ситуации в регионе.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об усилении работы противовоздушной системы региона и контрбатарейной борьбы из-за продолжающихся обстрелов с украинской стороны. Соответствующей информацией российский чиновник ив эфире телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что военные противника пытаются попасть по критически важной инфраструктуре, расположенной на территории ДНР. Гость программы пояснил, что "достаточно серьезные" обстрелы со стороны ВСУ фиксировались около Зуевской и Старобешской ТЭС. Жертвами атаки на последнюю стали две сотрудницы.

Противник использует по-прежнему преимущественно вооружение натовского образца, и страдает гражданский сектор. Противник ставит целью уничтожение объектов критической инфраструктуры – теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения. Денис Пушилин, глава ДНР

Денис Пушилин заметил, что противники пытаются нанести как можно больший ущерб гражданскому населению в особо уязвимых местах. Врио главы ДНР уточнил, что войска стремятся как можно дальше отодвинуть ВСУ от крупных населенных пунктов.

Пушилин сообщил о переправке почти всех раненных в Макеевке бойцов в другие регионы.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live