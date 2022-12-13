  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:07
194
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пушилин заявил, что взятие Соледара в ДНР открывает путь к полному освобождению республики

0 0

Врио главы ДНР оценил крушение "символов нерушимости" киевского режима.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что взятие города Соледара,  расположенного на территории ДНР, открывает путь военным к полному освобождению республики. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев Live".  Эксперт пояснил, что освобождение города кратно увеличивает возможности в регионе по вопросу взятия под контроль Артемовска и Северска.

Это ведет, во-первых, к очередному крушению символов, которые раздувались украинской пропагандой. Второе - это долгожданный выход на плацдарм cлавянского и краматорского направлений. Это на самом деле подготовка переломного момента.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин заявил, что Марьинка практически под контролем России.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: денис пушилин, днр, соледар, соловьёв live
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии