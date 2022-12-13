Пушилин заявил, что взятие Соледара в ДНР открывает путь к полному освобождению республики

Врио главы ДНР оценил крушение "символов нерушимости" киевского режима.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что взятие города Соледара, расположенного на территории ДНР, открывает путь военным к полному освобождению республики. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев Live". Эксперт пояснил, что освобождение города кратно увеличивает возможности в регионе по вопросу взятия под контроль Артемовска и Северска.

Это ведет, во-первых, к очередному крушению символов, которые раздувались украинской пропагандой. Второе - это долгожданный выход на плацдарм cлавянского и краматорского направлений. Это на самом деле подготовка переломного момента. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин заявил, что Марьинка практически под контролем России.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live