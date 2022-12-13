Пушилин заявил, что взятие Соледара в ДНР открывает путь к полному освобождению республики

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что взятие города Соледара, расположенного на территории ДНР, открывает путь военным к полному освобождению республики. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев Live". Эксперт пояснил, что освобождение города кратно увеличивает возможности в регионе по вопросу взятия под контроль Артемовска и Северска.
Это ведет, во-первых, к очередному крушению символов, которые раздувались украинской пропагандой. Второе - это долгожданный выход на плацдарм cлавянского и краматорского направлений. Это на самом деле подготовка переломного момента.
Денис Пушилин, врио главы ДНР
Пушилин заявил, что Марьинка практически под контролем России.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все