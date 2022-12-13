Пушилин заявил, что Марьинка практически под контролем России

Врио главы ДНР рассказал о ситуации на линии фронта.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Марьинка сейчас находится практически под контролем России. Соответствующее заявление чиновник в эфире проекта "Соловьев Live". При этом эксперт назвал ситуацию в данном районе сложной.

Практически уже населенный пункт под нашим контролем, но противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе, это вносит отпечаток на сроки освобождения населенного пункта. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин: Украина не прекращала провокаций в праздники.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

