  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:59
195
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пушилин заявил, что Марьинка практически под контролем России

0 0

Врио главы ДНР рассказал о ситуации на линии фронта.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Марьинка сейчас находится практически под контролем России. Соответствующее заявление чиновник в эфире проекта "Соловьев Live". При этом эксперт назвал ситуацию в данном районе сложной.

Практически уже населенный пункт под нашим контролем, но противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе, это вносит отпечаток на сроки освобождения населенного пункта.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин: Украина не прекращала провокаций в праздники.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
 

Теги: денис пушилин, днр, марьинка, соловьёв live
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии