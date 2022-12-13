Пушилин заявил, что Марьинка практически под контролем России

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Марьинка сейчас находится практически под контролем России. Соответствующее заявление чиновник в эфире проекта "Соловьев Live". При этом эксперт назвал ситуацию в данном районе сложной.
Практически уже населенный пункт под нашим контролем, но противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе, это вносит отпечаток на сроки освобождения населенного пункта.
Денис Пушилин, врио главы ДНР
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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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