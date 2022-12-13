Пушилин: Украина не прекращала провокаций в праздники

Украина не прекращала провокаций в праздничное время - Новый год и Рождество. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Российский чиновник пояснил, что на линии соприкосновения праздничные дни практически не были заметны из-за этого. При этом эксперт добавил, что на некоторых позициях военнослужащие продолжили сохранять свои позиции, а на других участках - продвигаться вперед.
... Потому что противник продолжал совершать провокационные обстрелы, пытался на отдельных участках линии фронта контратаковать.
Денис Пушилин, врио главы ДНР
Пушилин заявил об усилении работы ПВО из-за обстрелов.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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