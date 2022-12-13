Пушилин: Украина не прекращала провокаций в праздники

В ДНР сообщили о ситуации на линии соприкосновения.

Украина не прекращала провокаций в праздничное время - Новый год и Рождество. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Российский чиновник пояснил, что на линии соприкосновения праздничные дни практически не были заметны из-за этого. При этом эксперт добавил, что на некоторых позициях военнослужащие продолжили сохранять свои позиции, а на других участках - продвигаться вперед.

... Потому что противник продолжал совершать провокационные обстрелы, пытался на отдельных участках линии фронта контратаковать. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин заявил об усилении работы ПВО из-за обстрелов.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live