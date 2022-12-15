Пушилин заявил, что Марьинка освобождена уже на 80%

Врио главы ДНр рассказал о намерении двигаться в сторону Красногоровки.

Временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Марьинка освобождена уже на 80% из-под контроля Вооруженных сил Украины. Об этом чиновник уведомил журналистов Первого канала в эфире программы. Он пояснил, что как только пункт будет находиться под управлением ВС РФ, то союзные войска начнут продвижение в сторону Красногоровки. Эксперт отметил, что в этом случае "спокойно вздохнет" Петровский район ДНР.

Сейчас Марьинка уже более чем на 80% освобождена. Там сейчас идут бои в многоэтажной застройке, противник еще пытается удержаться за счет того, что там укрепления выстраивались задолго до этого. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что утром 15 декабря ВСУ выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из установок реактивнызх систем залпового огня "Град". Мэр города Алексей Кулемзин отметил, что центр города Донецка подвергся самому массированному обстрелу, начиная с 2014 года.

Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.