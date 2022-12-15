Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска

Врио главы ДНР рассказал о том, что ситуация меняется в районе.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об ожесточенных боях, которые ведутся на окраинах города Артемовска. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире Первого канала. Эксперт пояснил, что противники не считаются со своими человеческими потерями. Он пояснил, что таким образом ситуация в районе меняется. Специалист напомнил, что после освобождения данного населенного пункта и его окрестностей от Вооруженных сил Украины, у ВСУ ухудшатся возможности по снабжению своих боевых группировок.

Ребята "Вагнера", которые там работают, неимоверными усилиями зажимают клещи. Сейчас мы уже фиксируем бои на окраинах, причем с разных сторон. Бои там очень ожесточенные, противник упирается - там реальная мясорубка. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.

