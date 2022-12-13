Врио главы ДНР рассказал о ходе СВо по Угледарскому и Авдеевскому направлениям.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил об успехах российских военных на Угледарском направлении специальной военной операции. Об этом российский чиновник заявил в эфире проекта "Соловьев Live". Эксперт пояснил, что боевые подразделения подбираются к противнику в районе населенного пункта Великая Новоселовка. Эксперт добавил, что войска движутся вперед и на Авдеевском направлении, хоть военные и сталкиваются там с трудностями. Это направление СВО Пушилин назвал одним из наиболее сложных на текущий момент. Однако он пояснил, что силы ВС РФ проявляются хороший настрой, фиксируются перспективы по перерезке путей снабжения ВСУ.

Есть успехи в районе Великой Новоселовки. Что касается самого Угледара и Павловки, этого участка, идут постоянные артдуэли, позиционная борьба. Каких-то рывков наши подразделения за последние дни не делали. Денис Пушилин, врио главы ДНР

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев live