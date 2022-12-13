Врио главы ДНР Пушилин: украинским войскам дан приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы

Чиновник рассказал о том, что ВСУ имеет жесткий приказ и не считается с жизнями людей.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что украинским войскам дан приказ держать населенный пункт Марьинка, несмотря на большое количество человеческих жертв. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев live". Он напомнил, что противника продолжает перебрасывать в регион собственные резервы и технику. По мнению гостя программы, у ВСУ достаточно жесткие приказы, а их выполнение контролируется заградотрядами. При этом Пушилин считает нелогичным для ВСУ упираться на территории, когда "все уже понятно". Вопрос контроля над Марьинкой он считает вопросом времени.

На Марьинском направлении очень серьезно противник упирается. У нас были предпосылки, что нам гораздо раньше. удастся освободить Марьинку. Уже казалось — вот оно, все… Но нет. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Врио главы ДНР уверен, украинская сторона пытается преуспеть в районе за счет большого количества жертв среди своих военнослужащих, ВСУ. Он пояснил, что в эту топку чиновники зачастую бросают неподготовленных к сражениям людей.

Пушилин: у ВСУ остался лишь один путь к Артемовску.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев live