Пушилин: у ВСУ остался лишь один путь к Артемовску

В ДНР рассказали, что у противника осталась одна дорога к городу.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что у Вооруженных сил Украины остался лишь один путь к городу Артемовску. В эфире проекта "Соловьев Live" российский чиновник пояснил, что в настоящее время военные смогли перерезать противнику остальные дороги к данному населенному пункту. При этом в районе фиксируются тяжелейшие бои, а силы ВСУ оказывают сопротивление и перебрасывают на территорию техник и дополнительные резервы.



Опять же, нужно аккуратно здесь говорить, согласно утверждениям украинских ресурсов, мы тоже мониторим, что происходит, осталась буквально одна дорога, которая позволяет ВСУ относительно безопасно попасть в Артемовск. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Для Украины речь идет о важным транспортном узле для снабжения группировки войск в Донбассе.

Пушилин рассказал, когда восстановят предприятие "Артемсоль".

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

