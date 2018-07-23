Пушилин сообщил об улучшении позиций на Авдеевском направлении

Врио главы ДНР оценил ситуацию на фронте в регионе.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил об улучшении боевых позиций Вооруженных сил России на Авдеевском направлении специальной военной операции. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев live". Он напомнил журналисту Владимиру Соловьеву о том, что недавно союзные силы освободили из-под киевского контроля населенный пункт Опытное.

Тут задача стоит понятная: Авдеевка должна быть освобождена. Чтобы она была освобождена, нужно освободить перед этим все малые населенные пункты вокруг Авдеевки. Эта работа продолжается. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что 18 ноября в российском министерстве по обороне сообщили об освобождении населенного пункта Опытное в ДНР. Денис Пушилин отметил мотивированность мобилизованных, находящихся в зоне СВО.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live