Пушилин сообщил, что задержанный украинец должен был взорвать объекты инфраструктуры в ДНР

Украинец, задержанный спецслужбами на территории Донецкой Народной Республики за сбор информации об объектах энергетической инфраструктуры региона, должен был их взорвать по заданию киевского режима. Соответствующее заявление сделал в видеообращении, опубликованном в собственном Telegram-канале, сделал глава нового региона страны Денис Пушилин. Чиновник заметил, что подозреваемый при помощи мессенджеров передавал СБУ засекреченные сведения.
Благодаря слаженным действиям наших правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности, которые выявили и уже задержали опасного диверсанта, который был завербован и который должен был взорвать достаточно серьезные объекты.
Денис Пушилин, глава ДНР
Пушилин: ВСУ берегут технику для осеннего "контрнаступа".
Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.
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