Пушилин сообщил, что задержанный украинец должен был взорвать объекты инфраструктуры в ДНР

Глава ДНР раскрыл подробности об операции по задержанию агента СБУ.

Украинец, задержанный спецслужбами на территории Донецкой Народной Республики за сбор информации об объектах энергетической инфраструктуры региона, должен был их взорвать по заданию киевского режима. Соответствующее заявление сделал в видеообращении, опубликованном в собственном Telegram-канале, сделал глава нового региона страны Денис Пушилин. Чиновник заметил, что подозреваемый при помощи мессенджеров передавал СБУ засекреченные сведения.

Благодаря слаженным действиям наших правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности, которые выявили и уже задержали опасного диверсанта, который был завербован и который должен был взорвать достаточно серьезные объекты. Денис Пушилин, глава ДНР

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Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.