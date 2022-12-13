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Пушилин сообщил, что к концу июня вода в ДНР будет подаваться ежедневно

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Врио главы ДНР рассказал о планах по восстановлению городов в регионе.

Жители Донецкой народной республики смогут получать воду по новому водоводу ежедневно уже к концу июня текущего года. Соответствующее заявление в рамках торжественного мероприятия, посвященного восстановлению трамвайного движения в городе Мариуполе, сделал временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин. Чиновник рассказал главе государства Владимиру Путину, что пока что власти планируют подавать воду по определенным часам.

В июне мы уже выходим на график через день, к концу июня - ежедневно, тоже пока по часам, потому что Донбасс сможет обеспечиваться в полной мере водой после освобождения канала Северский Донец.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

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Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: денис пушилин, днр, новые регионы, северский донец
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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