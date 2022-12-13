Пушилин: результаты его визита в Минск "не заставят себя ждать"

Совместные проекты начали оформляться в формирование рабочих групп по каждому направлению.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин уверен, что результаты его рабочего визита в Белоруссию "не заставят себя долго ждать". Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления с ответами на вопросы граждан в рамках прямой линии. Он напомнил, что у него состоялась плодотворная встреча с президентом Александром Лукашенко.

Это не просто был ознакомительный визит, он сразу перешел в практическую плоскость. <...> Александром Григорьевичем были даны поручения правительству сразу детально проработать вопросы по точкам взаимодействия. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Денис Пушилин заметил, что в Минске была "видна нацеленность" на реализацию соглашений с ДНР. Он пояснил, что власти российского региона намерены использовать любую возможность для улучшения качества жизни местного населения.

Пушилин: российские подразделения принимают меры, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ.

Фото и видео: Вконтакте / Денис Пушилин