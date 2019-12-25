Пушилин: применение РСЗО HIMARS не меняют ситуацию на фронте для ВСУ

По его слова, ситуацию меняет циничное использование любого тяжелого вооружения.

Применение Украиной американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS не меняют ситуацию на фронте. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".

По его слова, ситуацию меняет циничное использование любого тяжелого вооружения. Пушилин уточнил, что этом может быть как артиллерия, так и РСЗО. Также глава ДНР отметил, что ни у кого не осталось сомнений в том, что Украина применяет без раздумья все виды вооружения, направляя его и на гражданские объекты, и на инфраструктуру.

Ранее Пушилин заявил, что в ДНР формируют закупочные цены на продукцию из Херсонской и Запорожской областей.

Фото: Соловьев LIVE