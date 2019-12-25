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Пушилин: применение РСЗО HIMARS не меняют ситуацию на фронте для ВСУ
Сегодня, 14:06
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Пушилин: применение РСЗО HIMARS не меняют ситуацию на фронте для ВСУ

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По его слова, ситуацию меняет циничное использование любого тяжелого вооружения.

Применение Украиной американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS не меняют ситуацию на фронте. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".

По его слова, ситуацию меняет циничное использование любого тяжелого вооружения. Пушилин уточнил, что этом может быть как артиллерия, так и РСЗО. Также глава ДНР отметил, что ни у кого не осталось сомнений в том, что Украина применяет без раздумья все виды вооружения, направляя его и на гражданские объекты, и на инфраструктуру.

Ранее Пушилин заявил, что в ДНР формируют закупочные цены на продукцию из Херсонской и Запорожской областей.

Фото: Соловьев LIVE

Теги: himars, денис пушилин, днр, рсзо, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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