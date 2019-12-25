Пушилин: в ДНР формируют закупочные цены на продукцию из Херсонской и Запорожской областей

Глава ДНР сообщил о проработке механизма взаимодействия с фермерскими хозяйствами.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что власти региона формируют закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, поступающую из Херсонской и Запорожской областей. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев live". По мнению эксперта, данная мера местного правительства позволит бороться со спекулянтами. На текущем этапе документ находится в фазе проработки безопасных и понятных моделей взаимодействия с фермерскими хозяйствами.

Я совсем скоро смогу озвучить те цены, по которым мы будем и готовы закупать продукцию сельхозназначения. Это важно сделать, чтобы не было никаких спекуляций, чтобы не было попыток получить сверхприбыль. Денис Пушилин, глава ДНР

Глава ДНР пояснил журналисту Владимиру Соловьеву, что цены на зерно будут выгодны как для фермеров и сельхозпроизводителей из Херсонской и Запорожской областей, так и для ДНР.

Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться в ДНР.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live