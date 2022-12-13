Пушилин пообещал восстановить разрушенное жилье или выплатить компенсацию жителям ДНР

Врио главы ДНР рассказал о том, как власти региона помогут гражданскому населению.

Власти Донецкой Народной Республики либо восстановят жилье, разрушенное в результате боевых действий, либо выплатят гражданскому населению компенсацию на восстановление жилья или его покупку. Соответствующей информацией в рамках прямой линии с населением региона сделал временно исполняющий обязанности губернатора ДНР Денис Пушилин. Эксперт заметил, что в настоящее время прорабатывается проект социальной поддержки граждан, которые утратили дома или у которых дома оказались повреждены.

В первую очередь попадают многоквартирные жилые дома, потому что это касается большего числа граждан. Строительству и ремонту этих домов уделяется больше внимания. Но безусловно, будут восстанавливаться и индивидуальные частные дома. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Те жители республики, чьи дома повреждены менее чем на 50%, будут иметь право на выплаты в размере семи тысяч рублей за каждый квадратный метр площади поврежденного здания. Если дом поврежден более чем на 50%, то речь идет о 35 тысячах рублей за каждый кв.м. Подробная информация по вопросу будет опубликована администрацией в качестве указа.

В ДНР за год планируют восстановить девять мостов, в том числе в Мариуполе.

Фото и видео: Вконтакте / Денис Пушилин