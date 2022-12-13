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Пушилин ответил на вопрос о выдвижении на пост главы ДНР

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Выборы главы ДНР состоятся 10 сентября 2023 года.

Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос о выдвижении на пост главы региона. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

Пушилин отметил, что выборы главы ДНР состоятся 10 сентября 2023 года. Касательно своего выдвижения на этот пост политик отметил, что считает своей обязанностью довести ситуацию в республике до победы, а также выполнять задачи, которые ставил перед собой.

Ранее Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: денис пушилин, днр, пост
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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