Пушилин не исключил попыток ВСУ ударить по местам содержания пленных

По его словам, пленные осознают все перспективы приближения трибунала и начинают сотрудничать со следствием.

Глава ДНР Денис Пушилин не исключил попыток украинских военных ударить по местам содержания пленных. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, пленные осознают все перспективы приближения трибунала и начинают сотрудничать со следствием. Пушилин подчеркнул, что власти ДНР фиксируют заинтересованность в ликвидации таких людей.

Со стороны наших военных были усилены меры безопасности, включая ПВО, для минимизации таких возможностей, чтобы они не заткнули таким образом свидетелей. Денис Пушилин, глава ДНР

Ранее Минобороны показало освобождение села Благодатное в Николаевской области.

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