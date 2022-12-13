Пушилин назвал ситуацию на марьинском направлении сложной из-за переброски резервов ВСУ

Врио главы ДНР рассказал о ходе СВО.

Ситуация на марьинском направлении в зоне проведения специальной военной операции осложняется постоянной переброской резервов Вооруженных сил Украины на территорию, но подразделения Вооруженных РФ продолжают продвигаться вперед. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Эксперт уточнил, что в определенные моменты сражения противник пытался "огрызаться" и сбить военных России с занимаемых позиций. Однако этого не было допущено.

Сейчас было достаточно горячо, еще пока ситуация не успокоилась, но даже в этих условиях улучшаем позиции. Противник закрепился в нескольких достаточно серьезных укреплениях, которые они готовили и улучшили в последнее время, трудно их выбить. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной референдума о независимости.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live