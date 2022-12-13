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Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной референдума о независимости

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Он отметил, что девятую годовщину референдума о независимости республика впервые празднует в составе России.

Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с годовщиной референдума о независимости. Он опубликован свое обращение в Telegram-кканале.

Пушилин отметил, что девятую годовщину референдума о независимости ДНР впервые празднует в составе России. Он назвал это событие великим, а также подчеркнул, что русский Донбасс вернулся на историческую родину.

Теперь мы не одни, наше будущее неразрывно связано с Россией, с русским миром. Наша победа еще впереди, еще предстоит большая работа по восстановлению республики.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Ранее Пушилин сообщил, что к концу июня вода в ДНР будет подаваться ежедневно.

Видео: Telegram / Пушилин Д.В.

Теги: врио главы, годовщина, денис пушилин, днр
Категории: Лента новостей, Новости России,

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