Пушилин назвал предательством отказ Зеленского от урегулирования войны в Донбассе

Пушилин уверен в том, что Зеленский не настроен на мирное урегулирование конфликта.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал предательством отказ Зеленского от урегулирования войны в ДНР. Об этом сообщает РИА новости.

Пушилин отметил, что он уже "давно не испытывает иллюзий в отношении Зеленского". Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что "даже если бы он попытался выполнять вот те обещания предвыборные, которые он давал, у него возникло бы очень много препятствий".

По мнению политика, Зеленский не настроен на мирное урегулирование конфликта.

Ранее мы сообщали о том, что Пушилин готов вести диалог с Зеленским.

Видео: Telegram/РИА Новости