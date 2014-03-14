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Пушилин назвал предательством отказ Зеленского от урегулирования войны в Донбассе

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Пушилин уверен в том, что Зеленский не настроен на мирное урегулирование конфликта.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал предательством отказ Зеленского от урегулирования войны в ДНР. Об этом сообщает РИА новости. 

Пушилин отметил, что он уже "давно не испытывает иллюзий в отношении Зеленского". Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что "даже если бы он попытался выполнять вот те обещания предвыборные, которые он давал, у него возникло бы очень много препятствий".

По мнению политика, Зеленский не настроен на мирное урегулирование конфликта.

Ранее мы сообщали о том, что Пушилин готов вести диалог с Зеленским.

Видео: Telegram/РИА Новости

Теги: днр, зеленский, пушилин
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

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