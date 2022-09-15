Новые пункты сбора мусора готовы в Волосовском районе

Жёлтые контейнеры предназначены для пластика, а в зелёные нужно выбрасывать стекло.

АО "УК по обращению с отходами Ленинградской области" установило новые баки для раздельного разбора мусора (РСО) на контейнерных площадках по 11-ти адресам Волосовского района Ленобласти. Об этом сообщил гендиректор организации Антон Бучнев.

Руководитель отметил, что к программе РСО привлекаются всё больше граждан, проживающих на территории 47-ого региона. УК создаёт необходимые условия для развития инфраструктуры.

Жёлтые контейнеры предназначены для пластика, а в зелёные нужно выбрасывать стекло. На данный момент в программу РСО вовлечены уже 15 районов Ленобласти: за счёт программы регион стремится уменьшить объёмы захоронения мусора, а также вернуть максимальное число компонентов в производственный цикл.

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Видео: АО "УК по обращению с отходами Ленинградской области"