Пункт вакцинации в ТРК "Галерея" откроется 9 августа

Пункт будет рассчитан на 1000 человек в день.

Крупнейший пункт вакцинации от коронавируса в торгово-развлекательном комплексе "Галерея" откроется уже 9 августа. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на пресс-секретаря комитета по здравоохранению Ольгу Рябинину.

В ТРК будут расположены 11 кабинетов, в каждом из которых будут работать врач и медсестра. Привиться от ковида петербуржцы смогут с 10:00 до 22:00. На следующей неделе посетителям будут доступны вакцины "Спутник Лайт" и "Спутник V".

Ещё один пункт вакцинации в виде шатра появился у станции метро Приморская. Первый шатер вакцинации появился в парке 300-летия Петербурга.

Фото: pexels.com