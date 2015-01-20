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Пункт вакцинации в ТРК "Галерея" откроется 9 августа
Сегодня, 19:14
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Пункт вакцинации в ТРК "Галерея" откроется 9 августа

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Пункт будет рассчитан на 1000 человек в день.

Крупнейший пункт вакцинации от коронавируса в торгово-развлекательном комплексе "Галерея" откроется уже 9 августа. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на пресс-секретаря комитета по здравоохранению Ольгу Рябинину. 

В ТРК будут расположены 11 кабинетов, в каждом из которых будут работать врач и медсестра. Привиться от ковида петербуржцы смогут с 10:00 до 22:00. На следующей неделе посетителям будут доступны вакцины "Спутник Лайт" и "Спутник V".

Ещё один пункт вакцинации в виде шатра появился у станции метро Приморская. Первый шатер вакцинации появился в парке 300-летия Петербурга. 

Фото: pexels.com

Теги: коронавирус, пункт вакцинации, трк галерея
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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