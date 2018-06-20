Работы планируют завершить к осени 2020 года.

Пулковский парк на Московском шоссе благоустроят за 200 млн рублей. Об этом сообщает 78.ru.

Как оказалось, подобная инициатива исходит от молодых архитекторов, которые нарисовали проект по благоустройству соответствующий территорий. Петербуржцы хотят сделать небольшой садик возле библиотеки. Проектом предусмотрены зоны как для молодых, так и для пожилых людей.

Работы планируют завершить к осени 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге демонтировали 40 тыс. кв. м незаконных автостоянок

Фото:pixabay