Пулковские таможенники пресекли незаконный ввоз часов Cartier стоимостью 1,5 млн рублей

Таможня усмотрела факт контрабанды стратегически важных товаров.

В Пулково таможенники пресекли незаконный ввоз часов Cartier, стоимость которых оценивается в 1,5 млн рублей. Незадекларированный товар россиянка привезла из Дубай, сообщила пресс-служба СЗТУ.

При осмотре багажа через рентген внимание сотрудников таможенного поста привлекло изображение коробки, внутри которой предположительно находились часы. Сам аксессуар находился на руке у женщины, а чек от товара – в чемодане. Экспертиза подтвердила, что это дорогие наручные часы из коллекции Baignoire.

Корпус, задняя крышка корпуса и застежка ремешка выполнены из сплава золота, в качестве вставок использованы бриллианты. В соответствии с законом РФ, бриллиант относится к драгоценным камням и является стратегически важным товаром. Поэтому пулковская таможня усмотрела в действиях факт россиянки контрабанды стратегически важных товаров.

Ранее полмиллиона пачек контрабандных сигарет изъяли таможенники в Петербурге.

Фото: пресс-служба СЗТУ