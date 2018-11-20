Пулково назвали самым комфортным аэропортом в России

Петербургский аэропорт пятый раз подряд получил национальную премию "Воздушные Ворота России".

Петербургский аэропорт Пулково получил ежегодную премию "Воздушные Ворота России". Эксперты признали его самой комфортной для пассажиров гаванью. Об этом сообщает пресс-служба Пулково.

Церемония награждения прошла 5 февраля на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Эта награда стала для аэропорта Северной столицы пятой по счету.

По словам генерального директора компании ООО "Воздушные Ворота Северной столицы" Владимир Якушева, признание пассажиров является для аэропорта наивысшей оценкой качества. Он пообещал, что руководство и персонал воздушной гавани продолжат совершенствовать инфраструктуру, запускать новые проекты и услуги, а также расширять возможности для путешествий.

Ранее мы писали, что из Петербурга открываются прямые рейсы на остров Сардиния.

Фото: visit-petersburg.ru