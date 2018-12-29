Пулково оштрафовали на 200 тысяч рублей за вред экологии

Сотрулники Росприроднадзора привлекли Пулково к административной ответственности за загрязнение реки. Петербургский суд не стал отменять данное постановление. Об этом сообщает пресс-служба судов.
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оставил без изменений постановление, которое было вынесено инспектором. ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" привлекли к ответственности за нарушение экологических требований (статья 8.2 КоАП РФ).
Дело в том, что в аэропорту не соблюдались правила работы с отходами. Проверка показала, что у организации нет паспорта на отход противообледенительной жидкости, не имеется и нормативы образования и лимита на размещение на отход жидкости. Плюс ко все, никак не ведется подсчет отхода жидкости, а сброс был произведен в водный объект.
ООО "ВВСС" должно выплатить 200 тысяч рублей.
Ранее на Piter.TV: На Финский залив незаконно сливали отходы.
Фото: Piter.tv
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