Психолог рассказал, как стать счастливым

Эксперт отметил, что все мечты возможно исполнить при трёх обстоятельствах.

Прошлое столетие приучило жителей России к синдрому "отложенной жизни" и привычке жаловаться. Такое мнение в интервью ведущей "360" Марусе Михейчик выразил доктор экономических, психологических и филологических наук, профессор Алексей Ситников. Эксперт рассказал, как обрести счастье и не откладывать жизнь "на потом".

По мнению психолога, выросшие в Советском Союзе люди привыкли искать выгоду в болезнях и несчастьях, постоянно жалуясь на жизнь. Он отметил, что все мечты возможно исполнить при трёх обстоятельствах: соблюдении баланса по формуле "я не могу получить из мира больше, чем в него отдал", а также в случае веры в себя и свои цели, и, наконец, правильного использования ресурсов.

Это значит – для себя. Бессознательное даёт нам ресурсы, только если реализация этой мечты удовлетворяет внутреннюю потребность. Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и филологических наук, профессор

Ранее мы сообщили о том, что психолог назвала способы избежать эмоционального выгорания.

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