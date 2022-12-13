Психолог назвала способы избежать эмоционального выгорания

Психолог Галина Добромирова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" объяснила, как не допустить появления эмоционального выгорания.
Первая моя рекомендация – заведите хорошее правило в воскресенье выделять 15 минут для планирования своей рабочей недели. Ззапланируйте 60% своего времени, а 40% оставьте свободными, потому что жизнь богаче любых планов.
Галина Добромирова, психолог
Такой способ позволит спокойно включать спонтанные дела в свой график. Также специалист посоветовала не забывать о делегировании тех или иных задач.
Помимо этого, по словам психолога, бывают ситуации, когда человек просто не может отказать, нагружая себя непосильным количеством задач. Специалист советует усвоить правило – вы говорите "нет" не человеку, а конкретной просьбе.
Фото: unsplash (Dmitry Schemelev)
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