Психолог назвала способы избежать эмоционального выгорания

По словам психолога, бывают ситуации, когда человек просто не может отказать, нагружая себя непосильным количеством задач.

Психолог Галина Добромирова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" объяснила, как не допустить появления эмоционального выгорания.

Первая моя рекомендация – заведите хорошее правило в воскресенье выделять 15 минут для планирования своей рабочей недели. Ззапланируйте 60% своего времени, а 40% оставьте свободными, потому что жизнь богаче любых планов. Галина Добромирова, психолог

Такой способ позволит спокойно включать спонтанные дела в свой график. Также специалист посоветовала не забывать о делегировании тех или иных задач.

Помимо этого, по словам психолога, бывают ситуации, когда человек просто не может отказать, нагружая себя непосильным количеством задач. Специалист советует усвоить правило – вы говорите "нет" не человеку, а конкретной просьбе.

Фото: unsplash (Dmitry Schemelev)