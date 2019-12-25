Психически больной петербуржец бил машину скорой помощи

У петербуржца диагностировали психиатрическое расстройство, которое носит симптомы периодической шизофрении.

В Петербурге 26-летний мужчина в ходе конфликта с отцом разбил стекло в двери, в результате чего порезал плечо и руки. Также он бил руками прибывшую карету скорой помощи. Об этом сообщили "Невские Новости".

У петербуржца диагностировали психиатрическое расстройство, которое носит симптомы периодической шизофрении. Он лечится в НИИ скорой помощи Джанелидзе.

По предварительной информации, мать мужчины вызвала психиатрическую помощь на дом из-за произошедшего у них в дома. Когда прибыла бригада, он петербуржец выбежал голый из квартиры на улицу и стал бить служебную машину скорой помощи.

Несколько дней назад в Ярославле санитары психбольницы избили женщину в лифте.

Фото: Piter.tv