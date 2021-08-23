В Ярославле санитары психбольницы избили женщину в лифте

Один из мужчин нанес женщине несколько ударов кулаком в живот.

В Ярославле санитары областной психиатрической больницы избили женщину в лифте жилого дома. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах опубликованного ролика можно увидеть, как двое санитаров в спецодежде завели девушку в лифт. Она кричала и всячески пыталась вырваться. Видимо, это не понравилось одному из мужчин, и он нанес женщине несколько ударов кулаком в район живота, когда двери лифта закрылись.

В пресс-службе Следственного управления СК России по Ярославской области заявили, что по материалам СМИ уже организована проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее Управление министерства внутренних дел по республике Бурятии опубликовало кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен факт побега преступников из психоневрологического диспансера, а также допрос беглецов.

Видео: Telegram / Baza

