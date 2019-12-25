Псаки рассказала о разговоре Байдена и Си Цзиньпина

В Белом доме рассказали, о чем общались президенты США и Китая.

Официальный представитель администрации Джо байдена Джен Псаки рассказала о разговоре президента США с председателем Китая Си Цзиньпином. В рамках регулярного брифинга с журналистами а Вашингтоне чиновница назвала основные темы, которые обсуждались политиками. В общей сложности диалог между ними длился 90 минут на основе взаимоуважения, без чтения нотаций и высокомерного тона.

Телефонная беседа длилась около 90 минут. Разговор был откровенным, Байден не стал избегать сфер, где имеются разногласия, но тон разговора не напоминал чтение нотаций, он не отличался и высокомерием. Он был уважительным. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

По словам чиновницы, основной целью данного звонка стало поддержание открытыми каналы коммуникации между США и Китаем. Псаки не смогли ответить на вопрос о том, обсудили ли Байден и Цзиньпин возможную личную встречу в будущем. В ходе общения поднимался вопрос, касающийся прав человека и их соблюдения, а также борьбы с климатическими изменениями и подготовки к 26-ой Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Псаки: вопрос о расследовании по делу Гани нужно решать в ООН.

Фото: Белый дом