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Псаки рассказала о разговоре Байдена и Си Цзиньпина
Сегодня, 8:04
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Псаки рассказала о разговоре Байдена и Си Цзиньпина

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В Белом доме рассказали, о чем общались президенты США и Китая.

Официальный представитель администрации Джо байдена Джен Псаки рассказала о разговоре президента США  с председателем Китая Си Цзиньпином. В рамках регулярного брифинга с журналистами а Вашингтоне чиновница назвала основные темы, которые обсуждались политиками. В общей сложности диалог между ними длился 90 минут на основе взаимоуважения, без чтения нотаций и высокомерного тона.

Телефонная беседа длилась около 90 минут. Разговор был откровенным, Байден не стал избегать сфер, где имеются разногласия, но тон разговора не напоминал чтение нотаций, он не отличался и высокомерием. Он был уважительным.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

По словам чиновницы, основной целью данного звонка стало поддержание открытыми каналы коммуникации между США и Китаем. Псаки не смогли ответить на вопрос о том, обсудили ли Байден и Цзиньпин возможную личную встречу в будущем. В ходе общения поднимался вопрос, касающийся прав человека и их соблюдения, а также борьбы с климатическими изменениями и подготовки к 26-ой Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Псаки: вопрос о расследовании по делу Гани нужно решать в ООН.

Фото: Белый дом

Теги: белый дом, джен псаки, джо байден, китай, си цзиньпин, телефонный разговор
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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