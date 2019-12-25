Псаки прокомментировала возможность встречи Байдена и Путина

В Белом доме рассказали о том, что сейчас для этого неподходящее время.

Официальный представитель администрации США Джен Псаки прокомментировала возможность встречи американского и российского лидеров. Чиновница заметила, что на данный момент американская сторона не может определенно сказать о том, могут ли встретиться президенты Джо Байден и Владимир Путин, когда Вооруженные силы РФ расположились на территории Украины. По мнению Вашингтона, нельзя сказать, что сейчас для личных контактов на высшем уровне подходящее время.

Я не могу давать таких оценок, сейчас они осуществляют вторжение в независимое государство и продолжают эскалацию с каждым днем. Мы никогда не исключим возможность дипломатического взаимодействия. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Американка подчеркнула, что США проводят в настоящее время внутренние консультации по вопросу того, какие дальнейшие шаги для деэскалации конфликта на Украине следует принять. По словам Псаки, президент Джо Байден ясно дал понять, что для взаимодействия с Владимиром Путиным пока что "неподходящий момент".

Псаки: бесполетная зона над Украиной грозит войной с Россией.

Фото и видео: Белый дом