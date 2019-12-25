Псаки: бесполетная зона над Украиной грозит войной с Россией

В Белом доме рассказали, почему не будут устанавливать над Украиной бесполетную зону.

Псаки: США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной, это грозит войной с РФ. Соответствующее заявление официальный представитель Белого дома сделала на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Чиновница считает, что такое решение грозило бы американцам войной с российской стороной. Она подчеркнула, что именно этого Белый дом старается избежать.

…Бесполетная зона требует того, чтобы она была установлена на практике. Для этого потребуется, чтобы военные США, по сути, сбивали российские самолеты, что потенциально вызовет прямую войну. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В настоящее время Вашингтон предоставляет на постоянной основе киевскому режиму разведывательную информацию о боевой обстановке на Украине в режиме реального времени. Сведения украинские военнослужащие могут использовать для планирования своих операций. Псаки добавила, что таким образом ВСУ могут выработать военный ответ на "российское вторжение".

Псаки: США не видят возможности лишить РФ статуса постоянного члена СБ ООН.

Фото и видео: Белый дом