Псаки ответила на информацию о поставке "Железного купола" Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на информацию о поставке на Украину систем противоракетной обороны "Железный купол". Об этом у нее спросили в ходе регулярного брифинга.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ряд членов конгресса США одобрили возможность продажи или передачи Украине систем противоракетной обороны. Соответствующую поправку включили в законопроект об обороне на 2022 год.
Мне необходимо проверить эту информацию с членами моей команды. Мы заявляли, что окажем дополнительную помощь, когда проводилась встреча президентов США и Украины.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Ранее мы сообщали, что Элизабет Трасс назначили главой МИД Великобритании.
Видео: YouTube / Yahoo Finance
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