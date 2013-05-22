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Псаки ответила на информацию о поставке "Железного купола" Украине

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Она сообщила, что ей необходимо уточнить об этом у своей команды.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на информацию о поставке на Украину систем противоракетной обороны "Железный купол". Об этом у нее спросили в ходе регулярного брифинга.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ряд членов конгресса США одобрили возможность продажи или передачи Украине систем противоракетной обороны. Соответствующую поправку включили в законопроект об обороне на 2022 год.

Мне необходимо проверить эту информацию с членами моей команды. Мы заявляли, что окажем дополнительную помощь, когда проводилась встреча президентов США и Украины.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Ранее мы сообщали, что Элизабет Трасс назначили главой МИД Великобритании.

Видео: YouTube / Yahoo Finance

Теги: белый дом, джен псаки, железный купол, поставки оружия, сша, украина
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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