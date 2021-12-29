Псаки: действия Китая на границе с Индией могут стать дестабилизирующим фактором

Пекин "пытается запугать своих соседей", считают в Белом доме.

Действия Китая на границе с Индией могут стать дестабилизирующим фактором. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По мнению американской стороны, Пекин "пытается запугать своих соседей".

Мы достаточно ясно выразили свое отношение к поведению Пекина в регионе и во всем мире. Мы считаем, что это может стать дестабилизирующим фактором. Мы будем продолжать поддерживать наших партнеров. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Между Индией и Китаем в Гималаях на данный момент нет демаркированной границы. Этот фактор на протяжении десятилетий является источником напряженности. В ноябре прошлого года стороны договорились не допускать военных столкновений в данном регионе.

Ранее в МИД РФ заверили Вашингтон в отсутствии планов по нападению на Украину.

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