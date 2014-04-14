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Псаки: США не заинтересованы в сокращении объемов предложения на энергетическом рынке
Сегодня, 7:12
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Псаки: США не заинтересованы в сокращении объемов предложения на энергетическом рынке

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В Белом доме рассказали о том, что не хотят добиться глобальных проблем с газом.

Официальный представитель американской администрации Джен Псаки: США не заинтересованы в сокращении объемов предложения на энергетическом рынке. Такое заявление чиновница сделала на регулярно брифинге с журналистами в Вашингтоне. Она уточнила, что на данный момент Белый дом не имеет стратегической заинтересованности в том, чтобы сокращать глобальные поставки и объемы предложения на мировом рынке.

Нет заинтересованности в сокращении поставок энергоносителей. Это привело бы к повышению цен на бензин для американского народа и всего мира, потому что это сократит доступное предложение.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Вашингтоне пояснили, что антироссийские санкции должны оказать максимальное воздействие на Владимира Путина  Россию, а также минимизировать влияние на Запад. В США не хотят, чтобы Москва получала прибыль за счет фиксирования высоких цен на энергоносители. 

Псаки прокомментировала возможность встречи Байдена и Путина.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, газ, джен псаки, поставки газа, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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