В Белом доме рассказали о том, что не хотят добиться глобальных проблем с газом.

Официальный представитель американской администрации Джен Псаки: США не заинтересованы в сокращении объемов предложения на энергетическом рынке. Такое заявление чиновница сделала на регулярно брифинге с журналистами в Вашингтоне. Она уточнила, что на данный момент Белый дом не имеет стратегической заинтересованности в том, чтобы сокращать глобальные поставки и объемы предложения на мировом рынке.

Нет заинтересованности в сокращении поставок энергоносителей. Это привело бы к повышению цен на бензин для американского народа и всего мира, потому что это сократит доступное предложение. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Вашингтоне пояснили, что антироссийские санкции должны оказать максимальное воздействие на Владимира Путина Россию, а также минимизировать влияние на Запад. В США не хотят, чтобы Москва получала прибыль за счет фиксирования высоких цен на энергоносители.

Псаки прокомментировала возможность встречи Байдена и Путина.

Фото и видео: Белый дом