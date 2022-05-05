Псаки: Байден с уважением относится к решению Папы Римского поехать в Россию

В Белом доме оценили вероятность того, что понтифик совершит визит в Москву.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки рассказала, что глава государства с уважением относится к возможному решению Папы Римского Франциска поехать в Россию. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами во время регулярного брифинга в Вашингтоне. У пресс-секретаря представители СМИ поинтересовались, обсуждал ли политик с понтификом ситуацию по Украине. Пресса уточнила, что Папа Римский упоминал о том, что НАТО может играть негативную роль в вопросе эскалации конфликта.

Я бы предположила, что он с уважением отнесся бы к решению Папы Римского совершить те поездки или провести те контакты, которые тот посчитал бы нужными Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

При этом В Белом доме не осведомлены о недавних телефонных переговорах Джо Байдена и понтифика. Действующий президент США является вторым после Джона Кеннеди лидером-католиком в истории страны.

В США пока не прорабатывают план визита Байдена в Киев.

Фото и видео: Белый дом

