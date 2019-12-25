Прямое авиасообщение Петербурга с Индией наладят в этом году

Будет увеличена частота полетов на действующих линиях.

Между Петербургом и Индией наладят прямое авиасообщение в 2024 году. Об этом сообщили в ТАСС.

Правительство города сотрудничает с зарубежными партнерами над открытием новых прямых рейсов из Пулково. Кроме того, будет увеличена частота полетов на действующих линиях.

В городе на Неве после пандемии удалось восстановить пассажиропоток. Сейчас аэропорт является вторым в России. Город продолжает вносить вклад в развитие Пулково. Планируется развитие терминального комплекса и строительство сопутствующей инфраструктуры. Планировка фазы "А" закончится в середине следующего года. Предусматривается строительство новой посадочной галереи, рулежной дорожки, перронов.

Ранее мы писали, что на период проведения ПМЭФ в петербургском аэропорту усилены меры безопасности.

Фото: Piter.tv