Прямое авиасообщение Петербурга с Индией наладят в этом году

Между Петербургом и Индией наладят прямое авиасообщение в 2024 году. Об этом сообщили в ТАСС.
Правительство города сотрудничает с зарубежными партнерами над открытием новых прямых рейсов из Пулково. Кроме того, будет увеличена частота полетов на действующих линиях.
В городе на Неве после пандемии удалось восстановить пассажиропоток. Сейчас аэропорт является вторым в России. Город продолжает вносить вклад в развитие Пулково. Планируется развитие терминального комплекса и строительство сопутствующей инфраструктуры. Планировка фазы "А" закончится в середине следующего года. Предусматривается строительство новой посадочной галереи, рулежной дорожки, перронов.
Ранее мы писали, что на период проведения ПМЭФ в петербургском аэропорту усилены меры безопасности.
Фото: Piter.tv
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