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Прямое авиасообщение Петербурга с Индией наладят в этом году
Сегодня, 10:56
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Прямое авиасообщение Петербурга с Индией наладят в этом году

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Будет увеличена частота полетов на действующих линиях. 

Между Петербургом и Индией наладят прямое авиасообщение в 2024 году. Об этом сообщили в ТАСС. 

Правительство города сотрудничает с зарубежными партнерами над открытием новых прямых рейсов из Пулково. Кроме того, будет увеличена частота полетов на действующих линиях. 

В городе на Неве после пандемии удалось восстановить пассажиропоток. Сейчас аэропорт является вторым в России. Город продолжает вносить вклад в развитие Пулково. Планируется  развитие терминального комплекса и строительство сопутствующей инфраструктуры. Планировка  фазы "А" закончится в середине следующего года. Предусматривается строительство новой посадочной галереи, рулежной дорожки, перронов.

Ранее мы писали, что на период проведения ПМЭФ в петербургском аэропорту усилены меры безопасности.

Фото: Piter.tv

Теги: авиасообщение, индия, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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