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Дрозденко выйдет на связь с жителями Ленобласти 4 декабря
Сегодня, 10:24
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Дрозденко выйдет на связь с жителями Ленобласти 4 декабря

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Традиционная прямая линия пройдёт с 16:00 до 17:00.

В понедельник, 4 декабря, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проведёт традиционную прямую линию с жителями региона. Как и всегда, руководитель ответит на вопросы ленинградцев в прямом эфире.

Прямая линия пройдёт с 16:00 до 17:00. Помимо Дрозденко, вопросы можно будет задать главам администраций муниципальных образований.

Чтобы связаться с представителями власти в режиме реального времени, нужно воспользоваться номером 006 (стационарный телефон), или +7(81361)315-01, (мобильный телефон).

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти создали виртуальный учебно-консультационный пункт.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: александр дрозденко, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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