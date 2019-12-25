Дрозденко выйдет на связь с жителями Ленобласти 4 декабря

Традиционная прямая линия пройдёт с 16:00 до 17:00.

В понедельник, 4 декабря, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проведёт традиционную прямую линию с жителями региона. Как и всегда, руководитель ответит на вопросы ленинградцев в прямом эфире.

Прямая линия пройдёт с 16:00 до 17:00. Помимо Дрозденко, вопросы можно будет задать главам администраций муниципальных образований.

Чтобы связаться с представителями власти в режиме реального времени, нужно воспользоваться номером 006 (стационарный телефон), или +7(81361)315-01, (мобильный телефон).

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти создали виртуальный учебно-консультационный пункт.

Фото: Правительство Ленобласти