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Пруды в Царском Селе намерены восстановить до 2030 года
Сегодня, 18:15
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Пруды в Царском Селе намерены восстановить до 2030 года

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В 2023-2024 годах намерены провести инженерные изыскания и разработать проектную документацию по очистке Лебяжьих и Верхних прудков, Продольного пруда.

В Петербурге городской комитет по природопользованию и Невско-Ладожское бассейновое водное управление разработали дорожную карту по восстановлению ГМЗ "Царское Село". Одно из основных ее мероприятий – очистка водных объектов от донных отложений, рассказали в пресс-службе Смольного 27 декабря.

Кроме того, запланированы капитальный ремонт гидротехнических сооружений и обеспечение дополнительной подачи воды в гидросистему, что улучшит экологическое состояние прудов и увеличит их глубины. Работы выполнят до 2030 года. 

Экологическое восстановление прудов Царского Села включено в федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Это позволит снизить нагрузку на бюджет региона.

В 2023-2024 годах намерены провести инженерные изыскания и разработать проектную документацию по очистке Лебяжьих и Верхних прудков, Продольного пруда. 

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Фото: ВКонтакте / Царское Село

Теги: гмз царское село, очистка пруда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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