Проживающая в Турции петербурженка рассказала о помощи гражданам после землетрясений

На данный момент российским туристам порекомендовали воздержаться от посещения ряда регионов восточной страны.

Жители Северной столицы проявили сочувствие к трагедии людей, пострадавшими и погибшими во время землетрясений в Турции. Как рассказала в беседе с "Петербургсим дневником" петербурженка Ольга Першина, которая более 5 лет назад переехала в Стамбул, природная катастрофа не затронула столицу. Местные жители несут гуманитарную помощь в специальные пункты, открытые во всех государственных учреждениях. Многие сдают кровь, чтобы помочь раненым. Также женщина отметила, что, друзья ее мужа не выходят на связь с 6 февраля.

Это настоящий траур для всей страны, местные жители, как всегда бывает при серьезных чрезвычайных ситуациях, объединились, чтобы вместе справиться с горем. Многие люди покинули свои дома после того, как произошло первое землетрясение. А потом, выждав какое‑то время, решили вернуться, чтобы забрать самые необходимые вещи. Никто же не мог предположить, что землетрясение повторится так быстро" Ольга Першина, петербурженка (проживает в Самбуле)

Напомним, что по Турции прошёл ряд разрушительных замлетрясений. Первое из них магнитудой 7,7 случилось рано утром в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке страны. Затем последовал второй удар, который привёл к возникновению около 300 афтершоков – это толчки, которые происходят после основного импульса. Большая часть погибший и пострадавших зафиксировано на территории Сирии. Кроме того, толчки возникли в Израиле, Ираке, Ливане, Грузии, Армении и даже в РФ.

Я проснулась в четыре часа утра, потому что мою кровать трясло, словно колыбель, от землетрясения! До нашего района дошли толчки 5 баллов, они чувствовались до 9 утра. В три часа дня все снова началось. Лейсан Рафикова, жительница микрорайона Тедже в турецком городе Мерсин

Российским туристам, отдыхающим в Турции, настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок в провинции с повышенной сейсмической активностью – Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и региона Газиантеп. Информацию разместил Telegram-канал "Объясняем. РФ".

Напомним, что к вечеру 6 февраля у здания Генерального консульства Турции на 7‑й Советской улице в Петербурге прошло возложение свечей и цветов.

Фото: Александр Глуз/ "Петербургский дневник"