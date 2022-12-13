Землетрясение в Турции: число жертв, видео, спасатели

В российских посольствах в Сирии и Турции пока не сообщали о жертвах или раненых среди россиян во время землетрясений.

Сегодня рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш произошло несколько землетрясений, одно из них магнитудой 7,7. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Как рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, что землетрясение с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4:17 утра, пишет РБК.

Днем на юго-востоке Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр стихии находился в провинции Малатья. Афтершоки ощущались в Анкаре. Позже было зафиксировано второе за сутки мощное землетрясение в провинции Кахраманмараш, его магнитуда составила 7,7. По последним данным

В Турции:

▪️1 498 человек числятся погибшими

▪️8533 — раненых

▪️2834 — число разрушенных зданий

В Сирии:

▪️460 человек погибли

▪️1300 пострадали

Помощь, необходимую для устранения последствий разрушительного землетрясения, уже предложили около 45 стран, Евросоюз и НАТО. Добавим, что в российских посольствах в Сирии и Турции пока не сообщали о жертвах или раненых среди россиян во время землетрясений.

Спасатели и помощь:

Россия заявила о готовности направить в Турцию 100 спасателей и два самолета Ил-76. Соболезнования лидерам Турции и Сирии выразил президент Владимир Путин.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился отправить в Турцию 420 спасателей и пообещал в ближайшее время направить помощь и все необходимые грузы и материалы. Также он позвонил Эрдогану и выразил соболезнования.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил отправить срочную помощь Турции.

Великобритания направила Турции экстренную помощь, в страну вылетят 76 специалистов-спасателей и кинологов, сообщил МИД Соединенного Королевства.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил правительству оперативно оказать гуманитарную помощь Турции, передает агентство "Рёнхап".

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что его страна направит в Турцию 40 спасателей.

Группа из 60 киргизских спасателей кинологов вылетит 6 февраля в Турцию для оказания коллегам помощи в проведении поисково-спасательных работ, передает ТАСС со ссылкой на МЧС республики.

Последние происшествия к 19:00

В порту Искендерун в Турции после землетрясения начался сильный пожар, пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров, сообщает газета Sabah. Контейнеры из-за подземных толчков буквально свалены в кучу, десятки охвачены огнем. Над портом на много метров вверх поднимается черный густой дым, пишет ТАСС.

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