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Проводница выпала из поезда и погибла на рельсах в Свердловской области
Сегодня, 10:13
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Проводница выпала из поезда и погибла на рельсах в Свердловской области

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По предварительным данным, женщина попала под колеса встречного поезда.

В Свердловской области проводница выпала из поезда и погибла на рельсах. Об этом сообщает сетевое издание "Е1.ru".

Инцидент произошел между станциями Марамзино и Колюткино вечером 7 февраля. Состав, из которого выпала 24-летняя проводница, следовал по маршруту Екатеринбург-Оренбург. Отмечается, что женщина каким-то образом оказалась вне вагона и попала под встречный грузовой поезд.

На данный момент неизвестно, по какой причине проводница оказалась на рельсах. 

В Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК России сообщили, что обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Ранее в Тихвине школьница заявила, что охранник больницы дал ей порошок и занялся с ней сексом.

Фото: pixabay.com

Теги: поезд, свердловская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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