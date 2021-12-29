Проводница выпала из поезда и погибла на рельсах в Свердловской области

По предварительным данным, женщина попала под колеса встречного поезда.

В Свердловской области проводница выпала из поезда и погибла на рельсах. Об этом сообщает сетевое издание "Е1.ru".

Инцидент произошел между станциями Марамзино и Колюткино вечером 7 февраля. Состав, из которого выпала 24-летняя проводница, следовал по маршруту Екатеринбург-Оренбург. Отмечается, что женщина каким-то образом оказалась вне вагона и попала под встречный грузовой поезд.

На данный момент неизвестно, по какой причине проводница оказалась на рельсах.

В Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК России сообщили, что обстоятельства и причины трагедии выясняются.

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