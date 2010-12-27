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В Петербурге проводится проверка по факту смерти задержанной в отделе полиции
Сегодня, 11:25
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nastya960

В Петербурге проводится проверка по факту смерти задержанной в отделе полиции

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Задержанной стало плохо, ей вызвали скорую.

Устанавливаются обстоятельства смерти женщины, задержанной за административное правонарушение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ночь на 21 октября 2019 года в отделе полиции скончалась ранее судимая 32-летняя женщина, доставленная в отдел за совершение административного правонарушения. Задержанной стало плохо, ей вызвали скорую. Врачи констатировали смерть женщины.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в Петербурге нашли обокравшую банк 10 лет назад кассиршу.

Фото: Piter.TV

Теги: задержанная, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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