В Петербурге проводится проверка по факту смерти задержанной в отделе полиции

Задержанной стало плохо, ей вызвали скорую.

Устанавливаются обстоятельства смерти женщины, задержанной за административное правонарушение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ночь на 21 октября 2019 года в отделе полиции скончалась ранее судимая 32-летняя женщина, доставленная в отдел за совершение административного правонарушения. Задержанной стало плохо, ей вызвали скорую. Врачи констатировали смерть женщины.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства.

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Фото: Piter.TV