В Петербурге найдена обокравшая банк 10 лет назад кассирша

Женщину считали мертвой.

Куйбышевский районный суд арестовал уроженку Татарстана Розу Аглемзянову. Спустя 10 лет розыска по подозрению в краже 11 миллионов рублей из казанского банка.эту женщину задержали.

В 2009 году Аглемзянова работала кассиршей в казанском филиале "Райффайзенбанка" и в один день вынесла мимо охраны огромную сумму денег, после чего исчезла. Многолетние поиски не увенчались успехом, женщину признали умершей. Предполагалось, что с ней расправились как с наводчицей, поскольку Аглемзянова дружила с подругой возможного члена преступной группировки с жестокими законами.

Как выяснилось, женщина вместе с дочкой уехала из Казани после тихого грабежа, зажила по чужому паспорту, а засветилась в Петербурге в серии разбоев в ювелирных салонах.

Ранее УФАС вынесло решение по делу о "снежном картеле" в Петербурге.

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