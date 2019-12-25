Проводится проверка по факту смертельной аварии на КАД. Об этом сообщила пресс-служба МВД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, 1 декабря около 9:00 на внутреннем кольце КАД (в районе съезда на проспект Энгельса) произошло столкновение автомобиля "Мазда" и микроавтобуса. В момент оформления ДТП по европротоколу в стоящие ТС врезался внедорожник "Тойота".
От полученных травм водитель внедорожника скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.
Также утром автомобиль сбил девятилетнюю девочку на Петроградке.
Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Глеб Егоров)
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